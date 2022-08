Rutesheim Musikkorps der Bundeswehr gibt Benefizkonzert

Tickets gibt es schon jetzt für 20 Euro, ermäßigt 18 Euro, zu kaufen. Der Vorverkauf läuft per E-Mail an tickets@musikverein-rutesheim.de sowie bei One Bookstore, in der Avia-Tankstelle Epple und in der Christian-Wagner-Bücherei in Rutesheim. Restkarten sind dann am 6. September an der Abendkasse zu haben. red