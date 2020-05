Rutesheim Mehr Kindergartenplätze für kleine Perouser

Rutesheim - Der Kindergarten im Waldenserort Perouse wird erweitert. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. In dem Anbau soll eine Ganztagesgruppe für 20 Kinder über drei Jahren geschaffen werden. Zusätzlich sollen im Obergeschoss zwei Wohnungen gebaut werden. Die dafür notwendigen rund 2,4 Millionen Euro werden in die Haushaltsplanung 2021 und in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen.