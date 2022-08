Spektakulärer Unfall am Montagmittag gegen 12.15 Uhr in der Ortsmitte von Rutesheim: Ein 58-jähriger BMW-Fahrer fährt aus Richtung Leonberg die Leonberger Straße in Richtung Pforzheimer Straße. An einem Fußgängerüberweg an der Einmündung in die Flachter Straße hält er zunächst an. Plötzlich gibt er Gas, braust über die Gegenfahrbahn und prallt gegen einen dort geparkten Skoda.