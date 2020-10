Rutesheim/Leonberg Hochzeitskorso löst Polizeieinsatz aus

Rutesheim/Leonberg - Eine Kolonne, bestehend aus rund 30 Fahrzeugen, ist am Samstag gegen 13.30 Uhr auf der A 8 zwischen den Anschlussstelle Heimsheim und Rutesheim in Fahrtrichtung München aufgefallen. Die Autos waren auffallend langsam und mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der rechten und der mittleren Spur unterwegs. Der Hochzeitskorso verließ an der Ausfahrt Leonberg-West die Autobahn und fuhr in Richtung Leonberg weiter. Zeugen berichteten von Knallgeräuschen.