Rutesheim lässt die Parksituation analysieren Gutes Parken stärkt den örtlichen Handel

Das Fazit der Gutachter: Die 288 Stellplätze im Ortskern sind gut ausgelastet, nachmittags stärker als vormittags. Der Parkplatz Flachter Straße/Marktplatz ist den ganzen Tag über voll ausgelastet. Andere wichtige Parkplätze („Grüner Parkplatz“, Rathausparkplatz, Parkplatz Ecke Seestraße/Schillerstraße) seien auch gut ausgelastet, weisen aber noch ausreichende Reserven auf. „Es wird nach wie vor versucht, dort zu parken, wo man was erledigen will. Dies zeigten die Falschparker vor allem in der Kirchstraße, der Pfarrstraße, der Flachter Straße und nachmittags auch in der Seestraße“, resümiert Thomas Glock.

Kein Schrägparken auf den Marktplatz

Den Autofahrern empfiehlt er die Parkscheibe zu nutzen, zumal die Stellplätze gebührenfrei sind. Die acht Behindertenstellplätze seien ausreichend. Aus den Reihen der Teilnehmer an der Präsentation kam erneut die Frage, warum die Parkplätze auf der Flachter Straße nicht schräg angelegt sind. „Das würde nicht nur die Anzahl verkleinern, weil mehr Platz benötig wird, sonder es würde auch zu einer Art Einbahnregelung führen, womit eine Verteilung des Verkehrs nicht gewährleistet ist“, sagt Thomas Glock

„Mit diesem Gutachten als Grundlage kann nun überlegt werden, ob und wie die Situation verbesserungswürdig ist. Jede Idee und Anregung ist willkommen und darf gerne an uns herangetragen werden“, sagt Susanne Widmaier. Aus der Arbeit am Mobilitätskonzept sei mittlerweile viel Gutes entstanden, wie der weitere Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur durch eine weitere Regiorad-Station in Perouse oder der Plan, den Fahrradweg von der Kraxl-Alm in die Innenstadt zu beleuchten. Carsharing werde an drei Standorten angeboten und der fließende Verkehr sei in Rutesheim in den vergangenen Jahrzehnten um ein Vielfaches verbessert worden.