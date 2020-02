Rutesheim Jugendliche bekennen sich am Brexit-Abend zu Europa

Zusammenarbeit auf EU-Ebene ist wichtig

„Die Jugendlichen zeigten sich überzeugt, dass nur die Zusammenarbeit auf EU-Ebene es schafft, den großen Herausforderungen der Zeit – wie etwa dem Klimawandel – zu begegnen“, hat Andrea Frenzel festgestellt. Sie hätten aber auch betont, dass für das weitere Gelingen der EU sich Menschen und vor allem auch sie als Vertreter der nächsten Generationen dafür engagieren und mitarbeiten müssen.

Dies unterstrich auch Erik Schweikert (FDP), Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg und Mitglied im Europaausschuss. Er hielt die Festrede und forderte die Jugendlichen auf, die Möglichkeiten der EU zu nutzen, aber auch sich selbst zu fragen, wie sie zur Sicherung der europäischen Werte beitragen können. „Die Annehmlichkeiten, wie zum Beispiel das Reisen ohne Grenzkontrollen in Europa seit dem Schengenabkommen, werden gerne hingenommen, dass dafür aber Engagement und Unterstützung der europäischen Idee notwendig sind, muss vielen immer wieder klargemacht werden“, sagte Schweikert.

Dazu gehöre auch, die Unterschiede, die es nun mal zwischen Nationen gebe, zu akzeptieren und auf das Gemeinsame zu schauen. „Auch wenn man einen Bruder hat, fragt man sich bei diesem dennoch oft, was man gemeinsam hat, aber dann wird es einem schnell wieder klar, denn es ist so offensichtlich“, meinte Schweikert.

Englische Sprache verbindet alle

Dass all das, was an diesem Abend beschworen wurde, sich in dieser Woche tatsächlich bei den Jugendlichen der vier europäischen Nationen eingestellt hatte, zeigte der gesellige Teil. „Hier wurde weiter rege über die Themen der Woche diskutiert und die Teilnehmer haben sich auf die nächsten Konferenzen, die an den beteiligten Schulen in Litauen, den Niederlanden und Nordmazedonien in den nächsten Monaten stattfinden werden, eingestimmt“, hat die Geschichtslehrerin am Rutesheimer Gymnasium beobachtet.

„Britische Schüler werden keine Gelegenheit mehr haben, an solchen Erasmus-Konferenzen teilzunehmen, aber es bleibt die englische Sprache als Verkehrssprache, die auch an diesem Abend alle Beteiligten miteinander verband“, sagt die Abteilungsleiterin für Öffentlichkeitsarbeit.