Rutesheim impft Zweite weitere Impfaktionen in der Festhalle

Die nächsten öffentlichen Impfaktionen in Rutesheim – zusätzlich zu der bereits für den 2. Dezember angekündigten – sind vorbereitet: Für alle ab zwölf Jahren findet am Donnerstag, 2. Dezember, in der Festhalle (Mieminger Weg 2) zwischen 10 und 18 Uhr eine Impfaktion statt. Nur kurze Zeit später folgen die nächsten beiden, nämlich am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Dezember, jeweils von 10 bis 16 Uhr in der Festhalle.