Rutesheim Gymnasiasten erinnern an die Opfer des Holocaust

Den Auftakt bildete die Fahrt zur Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dachau. Die Führungen gaben einen Einblick in die Arbeit der SS, um dann durch das Tor mit der zynischen Aufschrift „Arbeit macht frei“ in den eigentlichen Bereich der Gefangenen zu gelangen. Der Exerzierplatz, auf dem alle Häftlinge, politisch Verfolgte, Widerstandsleistende, Juden oder Sinti und Roma sowie Homosexuelle, stundenlang in eisiger Kälte oder praller Sonne stehen mussten, prägte sich im kalten Januarwind besonders ein. „Es ist erschütternd zu erfahren, was die Menschen dort erleben mussten“, meinte eine Schülerin im Anschluss an den Besuch der nachgebauten Lagereinrichtung.