Rutesheim Glasfaseranschlüsse für Perouse

Glasfaseranschlüsse in Perouse: darum geht’s in einer Infoveranstaltung am Mittwoch, 14. Juli, um 19 Uhr in der örtlichen Gemeindehalle. Die Deutsche Glasfaser beabsichtigt, eine sogenannte „Nachfragebündelung“ zu starten. Melden bis zum 30. September mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte ihr Interesse an, kann der Ausbau starten. Bei der Infoveranstaltung sollen offene Fragen geklärt werden.