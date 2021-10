Rutesheim Es gibt noch reichlich marode Bausubstanz

Ausgangspunkt für die Überlegungen für ein neues Sanierungsgebiet ist die Umgestaltung der Gebersheimer Straße, in der 2023 umfangreiche Kanal- und Wasserleitungsarbeiten anstehen. Entlang der Gebersheimer Straße werden verschiedene private Wohngebäude, Höfe und Scheunen aufgezeigt, die abgebrochen und neu bebaut oder renoviert werden sollen – und das mit Fördermitteln.

Abbrechen, neu bauen, renovieren

Um eine Verbindung zwischen der Gebersheimer Straße zum weiteren Sanierungsschwerpunkt Zimmeregart mit Elbenstraße herzustellen, wurde auch die Holderstraße erneut miteinbezogen. Zwar ist diese vor rund 20 Jahren saniert worden und deshalb nicht wieder förderfähig, aber die angrenzenden privaten Wohngebäude können, sobald sie im Sanierungsgebiet liegen, mit Zuschüssen gefördert und saniert werden.

Das komplexe Quartier Zimmeregart ist bereits etliche Jahre in Sanierungsgebieten enthalten und soll nun auch in das Sanierungsgebiet IV aufgenommen werden, weil hier unverändert hoher Bedarf für eine Neuordnung besteht. Weiterhin aufgenommen wurden das Quartier an der Pfarrstraße/Pforzheimer Straße sowie der Kirchstraße mit der schon lange nicht mehr genutzten früheren Gaststätte „Adler“ und der Gebäudebestand an der Ecke der Renninger Straße mit der Pforzheimer Straße.

Der Abbruch und die Neuordnung der beiden Gebäude Flachter Straße 8 und Kirchstraße 24 sind bereits vorgesehen. Neu ergänzt wurde der Bereich nördlich der Kirchstraße/Ecke Flachter Straße und der Altbaubestand im Bereich der Schmalzgasse.

Geschätzte Kosten: vier Millionen Euro

Die Kosten- und Finanzierungsübersicht des Vorhabens hat die Landsiedlung Stuttgart aufgestellt, die seit 40 Jahren Sanierungsberater der Stadt ist. Es wird von Gesamtausgaben von 4,2 Millionen Euro ausgegangen , die als Grundlage für den Förderantrag stehen. Dieser muss bis Ende Oktober beim Regierungspräsidium Stuttgart vorliegen. Mit einer Entscheidung der Behörde wird im Frühjahr 2022 gerechnet.