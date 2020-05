Rutesheim - Zusätzlich zu den schmackhaften Eisspezialitäten des Traditionshauses Café-Conditorei Philippin können sich die Rutesheimer in diesem Sommer über das Angebot einer weiteren Eisdiele freuen. In der Leonberger Straße 18 werden die Räume der ehemaligen Metzgerei Zaiser gerade dafür umgestaltet und ausgestattet. Der Technische Ausschuss des Gemeinderates hat in seiner jüngsten Sitzung das Vorhaben gebilligt.