In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in ein Firmengebäude in der Schuckertstraße in Rutesheim eingebrochen worden. Die Polizei geht derzeit von zwei Tätern aus. Gewaltsam verschafften sie sich über eine Tür Zutritt zur Lagerhalle und zu weiteren Räumlichkeiten, die sie in der Folge durchsuchten.