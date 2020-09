Rutesheim Einbahnstraßen und zusätzliche Laptops für die Schüler

Die Überlegung ist die, dass der Eingang zur Schule am Hauptportal bleibt, wo er auch jetzt ist. Aber je nachdem, in welchem Stockwerk des Gymnasiums die Schüler sich befinden, verlassen sie das Gebäude entweder über den Ostflügel oder den Nordflügel. Damit Flure und Klassenräume nicht verschmutzt werden, hat die Stadt aktuell einen befestigten Weg an der Süd- und Ostseite errichten lassen. Bei schönem Wetter macht es meist keine Schwierigkeit, über eine trockene Wiese zu gehen. Kommt allerdings die feuchte und kalte Jahreszeit, wird so eine Wiese schnell zum Schlammloch.

Neue Technik für die Schüler

Doch die Stadt tut auch einen weiteren Schritt, um die Rutesheimer Schulen für den Unterricht in Zeiten von Corona zu wappnen und die Schüler bestens für einen möglichen Fernunterricht zuhause zu rüsten – sie hat Tablets und Laptops angeschafft. Bestellt sind sie schon, nun warten die örtlichen Schulen sehnsüchtig auf die neuen Geräte. „Wir werden eine respektable Anzahl bekommen“, freut sich der geschäftsführende Schulleiter Jürgen Schwarz.

Gefördert wird die Anschaffung über die Corona-bedingte Aufstockung durch das sogenannte Sofortausstattungsprogramm des Landes. Das beinhaltet unter anderem, dass in Baden-Württemberg rund 300 000 Laptops und Tablets für den Schulgebrauch angeschafft werden. Die Intention: Sollte erneut Fernunterricht notwendig werden, sollen Schulen die Möglichkeit haben, mobile Endgeräte an Schüler auszuleihen, die daheim nicht über die geeignete Struktur für diese Lernform verfügen. Insgesamt stehen für den Kauf der Geräte, Zubehör und Lehrerfortbildung 130 Millionen Euro zur Verfügung. Je 65 Millionen Euro kommen davon vom Bund und vom Land.

Schüler sind erreichbar und medial versiert

In Abhängigkeit vom Standort und der schulischen Ausstattung sind Kinder und Jugendliche mehr oder weniger gut für die Herausforderungen des digitalen Lernens zuhause aufgestellt, weiß Jürgen Schwarz. „Unsere Schüler sind in hohem Maße erreichbar und medial versiert“, lautet sein positives Fazit für Rutesheim. Um letzte Lücken zu schließen, werden über die neue Fördermöglichkeit noch zusätzliche Tablets und Laptops angeschafft. Sie sind für Schüler gedacht, die andernfalls nicht am Fernunterricht teilnehmen könnten – oder darüber hinaus im Schulalltag. Die mobilen Endgeräte werden also genau dort zum Einsatz kommen, wo sie gebraucht werden. Claudia Vorderer hat die Beschaffung am Gymnasium maßgeblich vorangebracht. Sie ist als IT-Abteilungsleiterin für dieses Thema zuständig. In den anderen Schulen setzten die Schulleitungen das Projekt mit den zuständigen Abteilungsleitungen um.

Besonders freut Schwarz, dass die Stadt die gesamte Fördersumme an die Schulen weitergegeben hat. „Das ist komfortabel für alle – und transparent.“ Die Schulen haben sich untereinander abgestimmt, wer wie viele und welche Art von Endgeräten benötigt. Aufgeteilt wurde nach Schülerzahl. „Abhängig vom individuellen Bedarf haben die Schulen selbstständig entscheiden können, was sie bestellen“, sagt Jürgen Schwarz. So bekommt das Gymnasium 120 I-Pads und 90 Notebooks.

Die Rutesheim zustehende Fördersumme reicht für bis zu 400 Endgeräte, je nachdem, welches Zubehör noch benötigt wird, beispielsweise eine Maus für einen Laptop. „Sobald die Lieferung da ist, sind unsere Schulen damit bestens gewappnet, sollten die Kinder und Jugendlichen erneut ganz oder teilweise zuhause unterrichtet werden müssen“, sagt die Bürgermeisterin Susanne Dornes.