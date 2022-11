Rutesheim Ein unerwarteter Geldsegen

Ein „schöner Geldsegen“

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber der ursprünglichen Planung letztendlich um 1,4 Millionen Euro. „Da kommt ein schöner Geldsegen rein, mit dem wir sonstige Mehrausgaben ausgleichen können“, so Rainer Fahrner. Im Wesentlichen seien diese positiven Veränderungen auf die höheren Einnahmen aus Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen vom Land zurückzuführen. Die Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 490 000 Euro betreffen Maßnahmen wie den Umbau von Räumen und Einbau von Trennwänden für die Unterbringungen von geflüchteten Personen in städtischen Gebäuden (110 000 Euro), die Sanierung des Innenhofs in der Theodor-Heuss-Schule (40 000 Euro), das Auffüllen der Heizöl- und Holzpelletvorräten (85 000 Euro) oder die eventuell zu bezahlende Gasumlage (50 000 Euro).