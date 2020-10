Rutesheim Ein Heim für Reptilien und Insekten

Als Ersatz für 80 Bäume, davon zehn alte Obstbäume in den Streuobstwiesen am Gebersheimer Weg, müssen mindestens 150 Obstbäume in der Nähe gepflanzt werden. Der Verlust von Höhlen- und Spaltenbäumen muss im Verhältnis 1:3 durch künstliche Fledermaus-Quartiere in angrenzenden Lebensräumen kompensiert werden. Geprüft wird auch, ob der fruchtbare Oberboden aus dem neuen Gewerbegebiet verwertet werden kann, indem er auf andere Äcker verteilt wird. Mit diesem Bodenmanagement ließen sich 58 000 Ökopunkte erreichen.

Knapp 210 000 Ökopunkte

Das Konto richtig anwachsen lässt aber der Bau der Trockenmauer in Perouse. Die Kosten dafür belaufen sich auf mehr als 50 000 Euro. Wenn das Landratsamt den gleichen Maßstab wie in einer Nachbargemeinde ansetzt, lassen sich vier Ökopunkte pro Euro Herstellungskosten erreichen – also fast 210 000 Ökopunkte zum Preis von 25 Cent je Ökopunkt.

Der Mensch baut zur Hangabsicherung schon seit Jahrtausenden Trockenmauern. Das Aufschichten von losen Steinen ohne Mörtel ist die älteste Form des Steinbaus. Die ältesten Trockenmauern sind aus der Bronzezeit bekannt. Der Trockenmauerbau ist 2019 in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen worden.