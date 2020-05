Rutesheim Ein Bausatz für den zweitbesten Kartoffelsalat

Da der Waldenserort Perouse seit jeher bekannt für Kartoffeln und Kraut gewesen ist und auch auf dem Hof in der Pinadelle immer schon Kartoffeln angebaut wurden, lag die Spezialisierung auf die Erdäpfel nahe. Etwa 40 Hektar bewirtschaften die Familien heute, zwischen 1500 und 1600 Tonnen der nährstoffreichen Knolle werden jährlich geerntet. Die Frühkartoffeln Annabelle und Gloriana, die nicht gelagert werden können, machen den Anfang. Ab Juni können sie geerntet werden. Belana, Goldmarie und Concordia ziehen nach, die Lagerkartoffeln werden bis in den Oktober hinein geerntet. Dann kommen sie in die 2015 extra dafür gebauten Halle und lagern dort bei fünf Grad Celsius in „natürlicher Dormanz“, so der Fachbegriff. Durch diese natürliche Keimhemmung braucht es keine weitere Behandlung, damit die Kartoffeln knackig und in bester Qualität für den Verzehr bis zur nächsten Ernte bleiben.