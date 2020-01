Rutesheim Die Bürgermeisterin lässt die Amtsgeschäfte ruhen

„Es ist ein Recht der Rutesheimer und Perouser Bürger, eine Antwort auf ihre Frage zu bekommen, warum ihre gewählte Bürgermeisterin nicht im Rathaus ist“, sagt Susanne Dornes. Sie geht offen mit der Krankheit um. In einer Stadt, in der man sich kennt und schätzt, müsse so etwas möglich sein, so die Rathauschefin.