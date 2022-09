Rutesheim Der Pumptrack ist nach nur fünf Wochen fertig

Freigabe noch in den Sommerferien

„Die jungen Menschen haben jetzt Schulferien, es sind tolle Wetterbedingungen und sie können den Pumptrack gut nutzen“, sagt Stephan Wensauer, und holte sich erneut einige jugendliche Helfer ins Boot, die er auf dem Rathausplatz traf, als sie mit ihren Rädern über den Treppenabgang sprangen. Er sprach sie direkt an und bat sie um Unterstützung.

Tatsächlich erschienen sie zum abgemachten Treffpunkt an der Anlage und halfen tatkräftig mit. Glücklicherweise hatte Frank Böhmler vom städtischen Bauhof am Tag zuvor ganz kurzfristig noch das Schild mit den wichtigen Hinweisen und Regeln anbringen können, sodass der Pumptrack denn auch gleich freigegeben werden konnte.

Auch die wichtigen Schilder sind angebracht

Zum Lohn für ihre Mühe durften die Helfer den Track gleich eröffnen und drehten direkt ihre ersten Runden. „Den Jungs macht der Track sichtlich Freude“, sagt der Jugendreferent. „Ich habe gesehen, dass bereits einiges an Vorkenntnissen vorhanden ist.“ Dennoch erinnert er immer wieder an die Helmpflicht – auch für die Geübten.

Zwei Tage später schaute Stephan Wensauer noch einmal am Pumptrack vorbei, um zu sehen, was dort so los war. „Das war schon sehr erfreulich, viele nutzen die Anlage, von jung bis alt. Allein, gemeinsam mit Freunden oder auch im Familienverbund. Kinder mit Laufrädern, Jugendliche mit ihren Scootern oder Fahrrädern sowie speziellen Trial-Bikes. Dazu Mamas und Papas, die zugeschaut haben, und sogar Väter, die selbst Runden im Pumptrack gedreht haben.“ Diese Investition der Stadt Rutesheim hat sich auf jeden Fall gelohnt.