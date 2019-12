Rutesheim Der Kinderreichtum will betreut werden

Großzügiges Ganztagesangebot

„Hinzu kommt noch, dass das Hort-Angebot in Rutesheim attraktiv ist und einen guten Ruf genießt“, sagt die Bürgermeisterin Susanne Dornes. Die Grundschüler werden von Montag bis Freitag täglich von 6.30 bis 17 Uhr im Hort betreut – und das vor und nach dem Unterricht. An rund sieben Wochen in den Schulferien ist das Hort-Team sogar durchgehend für die Kinder da – an beiden Grundschulstandorten, also in der Hindenburgstraße und im Schulzentrum Robert-Bosch-Straße.