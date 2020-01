Rutesheim Das Wohl der Kinder liegt allen am Herzen

Schüler engagieren sich

Der Verein „Was uns am Herzen liegt“ (WUAHL) engagiert sich seit 2012 für dieses Projekt und organisiert regelmäßig ein großes Benefizkonzert mit international bekannten Künstlern aus der Region Stuttgart. So ging im Oktober in der ­Friedenskirche in Ludwigsburg wieder ein grandioses Konzert über die Bühne.