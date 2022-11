Zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, ist ein Bürogebäude in der Drescherstraße in Rutesheim Ziel von Einbrechern geworden. Die Unbekannten durchwühlten in den Räumlichkeiten mehrere Schränke und Schubladen und entwendeten schließlich ein Smartphone, Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich und weitere Gegenstände.