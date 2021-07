Rutesheim - In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Holderstraße in Rutesheim hat es am frühen Mittwochmorgen gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Bewohner des Hauses der Rettungsleitstelle Böblingen einen piepsenden Rauchmelder und Rauchgeruch im Gebäude.