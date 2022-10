Annelies Schermaul wurde am 7. Dezember 1924 in Schönborn bei Reichenberg, heute Liberec, geboren. Von 1943 bis 1945 war sie Lehrerin im Sudetenland. Nach ihrer Vertreibung unterrichtete sie viele Jahre in Rutesheim. Und offenkundig fand sie hier auch ihre Freude am Veröffentlichen diverser Bücher aber alle mit dem Grundgedanken der Heimat und der Familie.