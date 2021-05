Rutesheim auf Instagram Ein Schüler managt den Account der Stadt

Aufmerksamkeit der Bürgermeisterin erregt

Da habe er überlegt, wie er das machen würde, um junge Menschen dafür zu interessieren, sagt der 17-Jährige. Zumal er einige Erfahrung damit habe, Accounts zu managen. Um deutlich zu machen, wie viel Potenzial in einem städtischen Kanal stecken kann, beschloss er vor einem Monat, mit „Stadt Rutesheim“ für eine Woche online zu gehen und so die Aufmerksamkeit des Rathauses zu erregen. „Die bekam er schließlich auch. Vorerst aber nur, weil er das Logo der Stadt verwendete“, sagt die Bürgermeisterin. Die Seite sei äußerst professionell gestaltet gewesen, lobt sie.

„Es war erfreulich zu sehen, dass sich nach nur einer Woche mehr als 1000 Follower dafür interessiert haben, während es auf der Stadt-Seite nur einige Hundert waren“, sagt Felix Fuchs im Rückblick. Der 17-Jährige, der den Zug Technik und Management am Technischen Gymnasium in Leonberg besucht, hat Spaß, in den sozialen Medien zu arbeiten. „Man muss da auch vieles kritisch sehen, aber sie eröffnen auch viele Möglichkeiten“, ist Felix Fuchs überzeugt.

Plötzlich ist es vorbei mit der guten Nachbarschaft

Als er aber als Abschluss seines Feldversuchs eine Story postete, die den offiziellen Stadt-Account als Fake bezeichnete, war es mit der „guten Nachbarschaft“ vorbei. Weil die Bürgermeisterin nicht herausfinden konnte, wer „Stadt Rutesheim“ betreibt und erst mal keine Antwort auf die Direktnachrichten der Verwaltung kam, wandte sie sich an das Böblinger Landratsamt, um zu erfahren, was in solch einem Falle zu tun sei. Sie wurde an einen Medienanwalt weitergeleitet.

„Ich wollte aber trotzdem noch mal versuchen, herauszufinden, wer hinter ‚Stadt Rutesheim’ steckt“, sagt Widmaier. Denn es sei besser, miteinander zu sprechen, als sich gegenseitig die Anwälte auf den Hals zu hetzen. Sie hatte Erfolg. Es meldeten sich Felix Fuchs und Yannick Höflacher. Letzterer ist auch der Gründer der Rutesheim-Facebook-Gruppe mit mehr als 5000 Followern. „Ich habe gesagt, ich ziehe den Anwalt zurück und wir reden miteinander. Der Austausch im Rathaus war produktiv mit einem großartigen Ergebnis“, ist die Bürgermeisterin erfreut.

Felix Fuchs managt den Kanal

Felix Fuchs wird die Stadt auf Honorarbasis künftig mit seinem Social-Media-Können auf Instagram unterstützen. Sein Kanal „Stadt Rutesheim“ wird nun der offizielle Account der Stadt. Noch etwas Gutes hat das klärende Gespräch bewirkt. Auch die Verbindung zur Rutesheim-Gruppe von Yannick Höflacher soll enger werden. „Um alle Interessierten an städtischen Themen auf dem Laufenden zu halten, werden dort künftig mehr Beiträge geteilt“, ist die Bürgermeisterin zufrieden.