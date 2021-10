Rutesheim Auch die letzte Haltstelle wird barrierefrei

Die Gesamtkosten für die Haltestelle Minigolfplatz betragen rund 158 000 Euro. Die Kostenschätzung für den barrierefreien Umbau der beiden Bushaltestellen Festhalle beläuft sich auf 165 000 Euro. Also kann mit einer Förderung von rund 115 600 Euro für alle drei Bushaltestellen gerechnet werden.

Zahlreiche Haltestellen umgebaut

„Die Stadt Rutesheim hat bereits enorm in den Umbau und Neubau von barrierefreien Bushaltestellen investiert und wird diesen Umbau fortsetzen“, sagt der Erste Beigeordnete Martin Killinger. Barrierefrei sind in Rutesheim die Haltestellen Dieselstraße (jeweils zwei), Drescherstraße (zwei), Gebiet Steige (eine), Heuweg (eine), Keplerstraße (eine), Lessingstraße (eine), Minigolfplatz Richtung Rutesheim (eine), Pforzheimer Straße/Gewerbegebiet am Autobahnanschluss (eine), Rathaus (drei), Widdumhof (zwei) sowie in Perouse Hauptstraße (zwei) und Wilhelm-Kopp-Straße (zwei).

Die drei Haltestellen am ehemaligen Bosch-Gelände können nur im Zusammenhang mit der Umwandlung des Areals in ein Wohngebiet umgebaut werden. Die weiteren Haltestellen im Stadtgebiet sind Schulbushaltestellen, die nicht bis zum 1. Januar umgebaut sein müssen. Oder es sind Haltestellen direkt bei Grundstückszufahrten. Deshalb können hier die für die Barrierefreiheit notwendigen 18 Zentimeter messenden Hochbordsteine nicht eingebaut werden.