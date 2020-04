Rutesheim 22-Jähriger greift Polizisten an

Wie die Polizei berichtet, war eine Streifenwagenbesatzung am Donnerstag gegen 1 Uhr früh in der Pforzheimer Straße unterwegs für Kontrollen. Ein 22-Jähriger, der deutlich nach Alkohol gerochen habe, wollte sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen. „Auch mehrmaligen Aufforderungen, den Ausweis auszuhändigen, kam er nicht nach, sondern wurde zunehmend aggressiver“, so die Polizei. Er sollte außerdem seine Hände aus den Jackentaschen nehmen. „Weil er daraufhin eine plötzliche Stichbewegung in Richtung eines Beamten ausführte, griffen die Einsatzkräfte nach ihm.“ Es kam zur Auseinandersetzung, auch die Handschellen wollte sich der Mann nicht anlegen lassen. Den Beamten gelang es schließlich, ihn zu überwältigen. Im Streifenwagen wie auch auf dem Revier versuchte er erneut, die eingesetzten Polizisten zu attackieren, verletzt wurde aber niemand.