Russland-Ukraine-Krieg Sicher in Renningen angekommen

Renningen - Was mit individuellen Hilfen für Jugendliche aus Odessa begann, hat sich längst zu einer groß angelegten Hilfsaktion im Kreis Böblingen entwickelt. Unter anderem die Renningerin Martina Oberrauch, deren Kinder auf die Waldorfschule in Böblingen gehen, hat ihren ehemaligen Austauschschüler Viktor (Name von der Redaktion geändert) bei sich aufgenommen, damit er hier sicher ist. Eine andere Mutter kam parallel auf die gleiche Idee. Die Schule startete daraufhin einen Aufruf, wer ebenfalls bereit wäre, Familien oder unbegleitete Jugendliche bei sich aufzunehmen.