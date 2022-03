Russland-Ukraine-Krieg Hier wird im Altkreis Hilfe benötigt

Gerlingen

Für einen Hilfstransport nach Medyka an der polnisch-ukrainischen Grenze sammelt der CVJM in Kooperation mit der Spedition Heck bis Freitag, 4. März, Schlafsäcke, warme Kleidung, Schuhe, Socken, neue Unterwäsche, Decken, Riegel, Babybedarf, Windeln, Spielsachen, Kuscheltiere, Bürsten, Kämme, Medikamente, Verbandsmaterial. Die Spenden werden an diesem Donnerstag von 9 bis 19 Uhr angenommen und am Freitag von 9 bis 15 Uhr.

Wer den Organisatoren bei Annahme, Sortieren und Verpackung, helfen möchte, kommt einfach zu den Annahmezeiten auf den Rathausplatz. Willkommen sind auch kleine Snacks zur Stärkung der Helferinnen und Helfer. Der Transport soll am Freitag starten.

Renningen

Die Awo betreibt am Freitag einen Stand beim Renninger Wochenmarkt auf dem Ernst-Bauer-Platz und sammelt von 13 bis 15 Uhr Kinderkleidung und Spielsachen für Ukraine-Flüchtlinge, die sich bereits im Kreis Böblingen aufhalten oder demnächst zu kommen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Alle Entwicklungen in der Ukraine im Newsblog

Franz Pitzal, der ehemalige Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde, sammelt Geldspenden für die Menschen in der Ukraine und ist ebenfalls auf dem Wochenmarkt am Freitag mit einem Stand vertreten. Die Menschen können auch abseits des Marktstands an die Franz-Pitzal-Stiftung spenden. Informationen erteilt die Kirchengemeinde unter 0 71 59 / 24 22.

Wer geeigneten freien beziehungsweise frei werdenden Wohnraum hat, den er oder sie für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine zur Verfügung stellen könnte, kann sich mit der Stadtverwaltung unter 01 76 / 15 15 11 72 in Verbindung setzen oder sich unter www.renningen.de/ukrainehilfe informieren.

Weil der Stadt

Die Firma Gottlob Stäbler erweitert den Hilfskonvoi der Weilerin Barbara Baric um zwei bis drei Fahrzeuge, die am Freitag, 4. März, in Richtung der ukrainischer Grenze aufbrechen sollen. Benötigt werden besonders warme Kleidung wie Winterjacken, Mützen und Handschuhe, Babynahrung und Windeln. Die Hilfsgüter können am Donnerstag, 3. März, zwischen 10 und 12 Uhr sowie 17 und 19 Uhr auf dem Gelände der Firma, Josef-Beyerle-Straße 21, abgegeben werden.