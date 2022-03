Viel Zeit zum Überlegen blieb nicht. Am Samstagabend vor einer Woche erhielten sie die Nachricht mit dem Angebot, nach Stuttgart zu kommen, sagt Nastya. „Und am Sonntag sind wir um 9 Uhr schon losgefahren.“ Drei Tage lang waren sie im Auto unterwegs, Nastyas Vater zusammen mit den fünf Jugendlichen: erst nach Moldawien, dann über Rumänien, Ungarn und Österreich. Unterwegs durften sie kostenlos in Hotels übernachten, die von freiwilligen Helfern zur Verfügung gestellt worden waren. Am Dienstag vergangene Woche sind sie in Deutschland angekommen.