Russland-Ukraine-Krieg Der Kreis schafft Platz für 70 Geflüchtete in Rutesheim

Dies hatte sich bereits im Spätherbst 2021 abgezeichnet, als die Zahl der Flüchtlinge zunahm, und ist nun durch die Lage in der Ukraine zur dringenden Notwendigkeit geworden. Und so will der Kreis nun für die sogenannte vorläufige Unterbringung in Rutesheim Platz für 66 bis 70 Menschen aus der Ukraine schaffen. Hinzu kommen zwei Bürocontainer für Betreuungspersonal. Auch Gemeinschaftsräume sowie ein Spielplatz werden auf dem Gelände zur Verfügung gestellt.