Wolfgang Röckle aus Leonberg Der Fahrrad-Doktor sitzt noch fest im Sattel

Gut möglich, dass die virtuellen Beiträge des Ur-Eltingers künftig noch zunehmen werden. Denn pünktlich zu seinem 70. Geburtstag, den der Christdemokrat an diesem Donnerstag feiert, zieht sich Röckle aus der Kommunalpolitik zurück. Die Sitzungen im Januar, in denen es vor allem um den aktuellen Haushalt geht, macht er noch mit, dann ist endgültig Schluss: „Zwölf Jahre im Gemeinderat sind genug, nun sollen Jüngere ran“, sagt er. Diese Meinung hatte der bekennende Lokalpatriot, dem es neben seiner Heimatstadt Leonberg noch mehr um seinen Stadtteil Eltingen geht, schon vor zwei Jahren. Bei der Kommunalwahl 2019 wollte er aufhören und ließ sich erst nach gutem Zureden auf einen hinteren Platz der CDU-Liste für den Gemeinderat aufstellen – in der Erwartung den Wiedereinzug ins Stadtparlament zu verpassen. Doch wirklich überrascht war Röckle wohl nicht, dass er am Ende 5790 Einzelstimmen bekam und damit wieder im Gemeinderat drin war. Er ist einfach zu bekannt und zu umtriebig, der „Fahrrad-Händler“, wie er in Eltingen nur genannt wird.