Rotes Kreuz in Hemmingen Doppelter Ämtertausch beim DRK

„Das war eine Ehre“

Achim Schenkel beschreibt das ähnlich. Er war Gemeinderat, als man ihn im Jahr 1992 fragte, ob er Teil des DRK werden wolle. „Das war eine Ehre.“ Achim Schenkel sagt, er wolle der Gesellschaft etwas zurückgeben. Das Ehrenamt ist für ihn die dritte Säule neben der beruflichen Selbstständigkeit und der Familie. „Man wird im Ort anerkannt.“

Wobei auch das DRK wie eine Familie ist. Freundschaften sind entstanden, das Team unternimmt gemeinsam Ausflüge. Zum Teil sind mehrere Angehörige einer Familie im Verein. Mit gut 20 aktiven Mitgliedern, der Bereitschaft, ist er recht klein. Das liegt auch daran, dass er im Landkreis vergleichsweise spät gegründet wurde.

„Wir haben eine sehr junge, harmonische und motivierte Mannschaft, die sehr viele Stunden leistet“, sagt Schenkel. Darauf sei er stolz, denn das Pensum sei enorm. Natürlich wünschen sich er und Elke Velm – sie gingen schon zusammen in die Grundschule – mehr Mitglieder. Gleichwohl würde der Verein die zunehmenden Aufgaben in seiner aktuellen Größe gut stemmen. Familie und Freunde packen wenn nötig mit an.

Stillstand während der Pandemie? Nein!

Die Aktiven veranstalten Blutspenden, übernehmen Sanitätsdienste bei Veranstaltungen, geben Erste-Hilfe-Kurse, sind im Katastrophenschutz tätig, zuletzt im Ahrtal, sammeln Altkleider und Altpapier. Der Verein, der von Mitgliedsbeiträgen, Spenden und selbst erwirtschafteten Einnahmen lebt, bietet zudem Seniorengymnastik, Gedächtnistraining und Eltern-Migranten-Arbeit an. Sogar in den Phasen der Coronapandemie, in denen das Leben in den Vereinen stillstand, hatten die Aktiven gut zu tun – wenngleich anders als sonst: Sie unterstützten in Impfzentren und an Teststationen.

Corona beutelte das DRK trotzdem: Der Übungsbetrieb ist noch eingeschränkt. Das Jugendrotkreuz startete erst im März, wegen der Zwangspausen ist die Zahl der Mitglieder geschrumpft. „Auch die Gymnastikgruppe bauen wir mühsam wieder auf“, sagt Achim Schenkel. Für den traditionellen Infotag, der auch neue Mitglieder bringen soll, sucht der Verein zurzeit einen Termin.

Anfeindungen gehören zum Ehrenamt

Dann sind da noch seit dem Jahr 2014 die Helfer vor Ort. Im Fall des Hemminger DRK sind das sieben Freiwillige, unter ihnen Elke Velm, die bei Rettungseinsätzen ebenfalls alarmiert werden. Weil die Ehrenamtlichen kurze Wege haben, sind sie für gewöhnlich vor den Hauptamtlichen da. Voriges Jahr hatten Hemmingens Helfer 242 Einsätze. An einem Tag im Mai habe es acht Einsätze gegeben, an sieben beteiligte sich Elke Velm. Sie ist froh, im Industriegebiet einen „kulanten Arbeitgeber“ zu haben, der sie im Notfall ziehen lässt.

Andere Freiwillige arbeiten auswärts und engagieren sich vorwiegend nachts und am Wochenende. Der Ortsverein profitiert von den Helfern vor Ort. „Man kriegt bei den Einsätzen wahnsinnig viel Erfahrung“, sagt Achim Schenkel, und auch: „Die Helfer vor Ort gaben uns ordentlich Auftrieb.“ Heißt: Die Menschen sind dankbar, weshalb sie gern spenden.

Anfeindungen gibt es dennoch. „Bepöbelungen haben wir erlebt“, berichtet Elke Velm. Vor allem, als es das Einsatzfahrzeug der Helfer vor Ort noch nicht gegeben habe, und sie mit dem privaten Pkw zum Einsatz gefahren seien. Manche Ortsteile in Hemmingen seien am schnellsten über das gut ausgebaute Feldwegnetz zu erreichen. „Es kam schon mal vor, dass Bürger den Weg versperrten“, erinnert sich Elke Velm. Ja, private Fahrzeuge hätten auf den Feldwegen nichts zu suchen. „Aber wir machen das nicht zum Vergnügen, sondern um gegebenenfalls Menschenleben zu retten.“