Böblingen - Mehr als 500 Menschen waren in diesem Jahr am Heiligen Abend sowie an den beiden Weihnachtsfeiertagen für das Rote Kreuz (DRK) im Kreis Böblingen im Einsatz. Ihnen zollte Michael Steindorfner, der DRK-Kreisvorsitzende am Heiligen Abend hohen Respekt für diese Leistung. Er unterstrich bei seinem Heiligabend-Besuch in der DRK-Rettungswache Sindelfingen auf dem Flugfeld, dass das Rote Kreuz auch an Weihnachten wie das ganze Jahr über für alle da ist.