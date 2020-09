Roman Spilek in Weil der Stadt Anwohner klagt gegen Konzert im Weiler Spittl

„Wir bedauern es sehr, dass das Konzert nicht in dem besonderen Ambiente des historischen Innenhofs des Spitals stattfinden kann“, erklärt Richter. Der Stadtverwaltung wiederum sei er dankbar, dass sie so kurzfristig die Stadthalle zur Verfügung gestellt hat. „Die Halle ist so groß, dass wir die Abstandsregeln locker einhalten können. Außerdem werden wir für eine ständige Luftbewegung sorgen und regelmäßig lüften“, sagt der Organisator. Allerdings bleibt wenig Zeit, denn am Vormittag ist hier die Einschulungsfeier.