Leonberg - Leichte Verletzungen hat eine elf Jahre alte Radfahrerin erlitten, nachdem sie am Freitagmorgen von einer Autofahrerin angefahren wurde. Laut Polizeibericht war das Mädchen am Freitag gegen 7.40 Uhr in der Römerstraße in Leonberg unterwegs. Das Kind fuhr auf dem parallel zur Römerstraße verlaufenden Radweg und wollte hier die Einmündung der Gerhard-Hauptmann-Straße überqueren.