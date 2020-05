„Dennoch lassen wir uns nicht unterkriegen und werden im nächsten Jahr mit doppelter Energie und Leidenschaft an die Planung des Festivals gehen“, so Keenan. Alle würden sich schon auf ein ganz besonderes RockXplosion 2021 freuen, welches ohne Frage ein Muss für alle Musikfans in Leonberg und Umgebung werde, ist er überzeugt.