Roboter-AG Weltmeisterliche Jungs aus Renningen

Mitte Juli starten die Renninger nach Bangkok. Im Reisegepäck, gut gesichert, der Star des Wettbewerbs: der eigenhändig gebaute Roboter. An dem hat „schnellSchnell“, so der Name des Renninger Teams, bis Mitte April gebaut, getüftelt und programmiert. In den Osterferien hat das Raupenfahrzeug mit dem hölzernen Chassis und der großen Schaufel vornedran seinen ersten Wettkampfeinsatz bei den Deutschen Meisterschaften in Kassel gehabt. Das Team hat hier prompt den Meistertitel errungen und sich damit für die Weltmeisterschaft in Thailand qualifiziert.