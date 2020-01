Robert Antretter an der Renninger Krippe Viele Fragen an Gott

Renningen - Pfarrer Franz Pitzal begann das Abendlob in der Martinuskirche kämpferisch wie so oft. „Nehmt die Steine, mit denen ihr Mauern bauen wollt und baut damit sozial gerechte Wohnungen“, forderte er am Sonntag beim Abendlob an der Krippe. Sein Appell galt all den Mächtigen, die für das Errichten von Mauern verantwortlich sind, die Menschen voneinander trennen, wie etwa die deutsche Mauer oder die zwischen Jerusalem und Bethlehem, die am Berg Ararat oder als jüngstes Beispiel die von US-Präsident Trump geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko. Angesichts der vielen sozialen Probleme auf der Welt könne man auch an der Krippe nicht so tun, als ginge einen das nichts an. „Wir können nicht nur Glühwein trinken und sagen, das ist uns egal“, so Franz Pitzal.