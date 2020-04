Risikogruppe in der Coronavirus-Pandemie Warum die Kontaktsperre so wichtig ist

Von der Umsicht des SWR-Teams bei den jüngsten Dreharbeiten ist Kenth Joite angetan: „Jeder hat sich vorbildlich an alle Sicherheitsregeln gehalten.“ Durch die Kontaktsperre wird der 29-Jährige zu seinem eigenen Kameramann. Mit Handy-Videos zeichnet er auf, wie seine Frau und er während der Krise in den eigenen vier Wänden agieren. Die Aufnahmen schickt er dem Sender. Dort schneidet das Team sie in den Landesschau-Beitrag, der wohl nach Ostern gesendet wird. „Der Sendetermin ist für Dienstag, 14. April, ab 18.45 Uhr, geplant. Aktuelle Ereignisse können ihn aber ändern“, sagt Kerstin Raddatz.