Riesiges Bauprojekt in Gerlingen Sieben Häuser auf einen Streich

Polizei von Mittwoch an vor Ort

Die Polizei wird von Mittwoch an in ihren neuen Räumen anzutreffen sein. Feste Kontaktzeiten der sechs Beamten des Postens könnten zwar noch nicht genannt werden, so der kommissarische Leiter des Reviers Ditzingen, Thomas Reimold. Die Wahrscheinlichkeit, am Vormittag jemanden anzutreffen, sei aber hoch. Auch könne man unter 0 71 56/9 44 90 telefonisch einen Besuch vereinbaren.

Neben der Demenz-Tagesstätte gibt es im neuen Träuble eine zweite Sozialeinrichtung: Der Bürgertreff zieht vom Alten Rathaus in größere Räume. Von dort hat man einen schönen Blick – in den Innenhof und auf den neuen Verkehrskreisel vor dem Haus. Der soll von Ende April an entstehen. Der Stadtbaumeister Thomas Günter hat Umleitungen für die Bauzeit angekündigt. Brenner betonte, eigentlich sollte der Kreisel schon längst fertig sein. Dessen Bau aber habe sich um ein Jahr verzögert, weil Bürger eine Petition eingereicht – und damit ein Verfassungsrecht wahrgenommen hätten. Dabei war es um den Anschluss der Jakobstraße gegangen. Jetzt kommen noch die Straßenbauer.

Die Geschichte des Träuble-Areals

15. Jahrhundert Eine „Herberge beim Unteren Tor“ wird im ältesten Buch des Gerlinger Stadtarchivs 1490 erwähnt. Es ist ein Vorgänger des Gasthofs Träuble.



Vor 200 Jahren

1820 wird das Wirtshaus an der späteren Hauptstraße erbaut. Die Gastwirtschaft bleibt bis zum Schluss unter wechselnden Namen in derselben Familie. Die Traube im Schild entsteht 1824. Das Wirtshaus heißt Trauben, bis es nach dem Zweiten Weltkrieg in Träuble umbenannt wird.

Mitte der Siebziger Der Gemeinderat berät 1973 zum ersten Mal darüber, was mit dem umfangreichen Areal des Wirtshauses und drumherum geschehen soll.



Mitte der Neunziger

Ida Bischoff nimmt nach 53 Jahren Abschied als Träuble-Wirtin.

2010

Die Stadt, die Eigentümer des Gasthauses und die Firma Epple beschließen, das Areal zu entwickeln.

Januar 2011

Die letzten Pächter Zdravko und Vesna Joha geben den Betrieb auf.

2012

Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan für das Areal. Wohnungen, Geschäfte und Gerlinger Einrichtungen entstehen.

Archäologische Forschung

Das Landesdenkmalamt untersucht das Areal von Mai 2012 bis Frühjahr 2013. Es gibt Funde aus dem Mittelalter und der Jungsteinzeit.

2016

Die größte Baustelle Gerlingens startet, sieben Gebäude sind geplant.

Herbst 2019

Wohnungen und die Tagesstätte für Demenzkranke werden bezogen.

Januar bis März 2020

Polizei und Bürgertreff ziehen ein, ebenso der Supermarkt.