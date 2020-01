Rezension Marmor, Wein und Bienengift

Eine manchmal eigenwillige Wortwahl

Gemächlich entwickelt sich auch die Geschichte, allzu viele Details lenken von der eigentlichen Story ab. Die Autorin spinnt viele unterschiedliche Fäden, hübsch garniert mit kenntnisreichen Beschreibungen des Vinschgaus und der Südtiroler Lebensart. Die manchmal eigenwillige Wortwahl, und eine Mischung aus deutschen und italienischen Begriffen, die oft synonym gebraucht werden, lassen den Leser ab und zu stolpern.

Irritierend ist auch, dass detailreich und ausführlich gezeichnete Figuren wie das deutsche Urlauberpaar, das das Opfer findet, oder Ohneweins Kollegin Lolita Mitteregger, hinter denen eine größere Rolle im Gesamtgeschehen vermutet werden darf, recht spurlos aus der Geschichte verschwinden. Der eigentliche Täter schleicht sich clever in einer Nebenrolle in das Geschehen, doch die plötzliche Auflösung des Falles durch ein unverhofftes Geständnis überrollen den Leser am Ende, ein wenig mehr Detektivarbeit wäre schön gewesen.

Eine willkommen, leichte Lektüre

Trotz einiger Längen ist der Unterhaltungskrimi genau das: Eine willkommene, leichte Lektüre zum Feierabend, reich an skurrilen Figuren und Einblicken in das Leben in einer liebenswerten Region, in der die Uhren noch langsamer ticken als in der schnelllebigen Großstadt.

Die Handlung ist schlüssig, das Buch lebt aber nicht von der Spannung eines Krimis oder der Einzigartigkeit der tragenden Charaktere, sondern von der spürbaren Lust am Erzählen einer guten Geschichte.

Wer einfach einen unwirtlichen Winterabend gemütlich auf der Couch mit einem unterhaltsamen Buch verbringen möchte, der ist mit „Marmor, Wein und Bienengift“ gut beraten.