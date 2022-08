Revellio-Ausstellung in Leonberg Farbenfrohe Malerei mit einem Schuss Humor

Szenen des Alltags – scheinbar banal, aber mit erzählerischer Kraft

Sie essen Spaghetti, trinken Sekt, liegen am Strand oder schauen einfach stumm in die Gegend – Paul Revellios Welt ist vielfältig und immer beziehen sich seine Bildthemen auf das reale Leben. Es sind figürliche Szenen des Alltags, scheinbar banal, und dennoch mit einer großen erzählerischen Kraft: Frauen- und Männergruppen, Familien, Einzelpersonen, dargestellt in Begebenheiten, wie alle sie kennen. Trinkende, Essende, Badende – grellbunt und mit einem kritisch-humorvollen Augenzwinkern, das so typisch für Revellio ist. Masken und Bollenhut sind da schon konkreter und nicht zuletzt persönlicher, denn sie nehmen Bezug auf seinen Heimatort Villingen. Die persönlichen Erzählungen spiegeln sich auch in den Bildern des in Mühlacker lebenden Künstlers wider. Diese zeigen besondere Situationen der Gegenwart und Vergangenheit. Letztere zum Beispiel in der Darstellung des Heckeraufstands und seinen Beteiligten, mittendrin der eigene Großonkel.