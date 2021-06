Rettungstat Die Grünen-Stadträtin und der gefangene Uhu

Viele Helfer werden aktiv

Claudia Berner rief Markus Hertel an, der für den BUND arbeitet und ein gutes Netzwerk hat. Der wiederum kontaktierte Astrid Graul vom Nabu, die für den Landkreis als Beauftragte in Angelegenheiten des Vogelschutzes tätig ist. Mit der Hilfe eines Nachbarn, Thilo Nass, wurde der Greif aus dem Netz befreit. „Ein Handtuch und Handschuhe schützten die Retter“, erzählt Claudia Berner. Leider war das Tier so sehr im Netz eingeschnürt, dass nur noch ein Messer half, um es zu befreien. „Das zerstörte Fußballnetz geht also auf die Kappe der Stadträtin Berner, ich stehe gerne für die Kosten gerade“, schreibt sie an die Rutesheimer Bürgermeisterin Susanne Widmaier.