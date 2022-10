Rettungshubschrauber Leonberg Scheerer: Entscheidung des Innenministeriums zu Christoph 41 nächste Woche versucht Mängel des Gutachtens zu verdecken

Und die Kritikpunkte am Gutachten sind nach wie vor mannigfaltig: die Daten wurden vor vielen Jahren erhoben, Fragen wie demografische Faktoren oder die Wetterlage seien nicht ausreichend berücksichtigt worden. Hinzu kommen neue Argumente. Ganz aktuell ist die Verkürzung der Hilfsfrist, die die grün-schwarze Landesregierung selbst auf den Weg gebracht hat: Nicht wie bisher in 15, sondern jetzt schon in zwölf Minuten muss das erste Rettungsmittel am Notfallort sein. Wenn es also am Leonberger Dreieck einen Unfall mit Schwerverletzten gibt, wie unlängst erst wieder geschehen, müsste das Notarztteam in etwas mehr als zehn Minuten zur Stelle sein. Mit dem Rettungswagen ist das auf unseren notorisch verstopften Straßen kaum realistisch. Scheerer: „Anders als der Sprecher des Ministeriums uns glauben machen will, sind diese Punkte gut begründet und werden von Experten vor Ort bestätigt.“