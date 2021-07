Rettungshubschrauber Landrat ist für den Standort Leonberg

Über das Strukturgutachten

Damit reiht sich der Landrat in eine Riege etlicher Kommunalpolitiker und Mediziner ein, die sich vehement für ein Verbleiben des Rettungshubschraubers in Leonberg stark machen. Auslöser des Protests ist ein Strukturgutachten zur Luftrettung, das das Land vor drei Jahren in Auftrag gegeben hatte.