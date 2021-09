Rettungshubschrauber in Leonberg Zu wenig Unterstützer für Christoph 41

Um die Versorgung in Gebieten mit wenigen Notarzteinsätzen zu erreichen, werde in Kauf genommen, dass die Versorgung der Landkreise mit viel Bevölkerung, viel Verkehr und hoher Notarzteinsatzzahl deutlich verschlechtert wird. Dabei sei aufgrund der Verkehrssituation in der Region, in die der Hubschrauber verschoben werden soll, die bodengebundene rettungsdienstliche und notärztliche Versorgung gewährleistet. Zudem müsste, so Matthias Schultheiß, für viel Geld ein neuer Hubschrauberstandort gebaut werden.

Mit „Voralarm“ schneller am Ziel

Die Petitionsinitiatoren bemängeln, dass die im Gutachten ausgemachte Versorgungslücke in der südlichen Schwäbischen Alb, in den Kreisen Sigmaringen und Zollernalb lediglich durch unrealistische Annahmen der Fluggeschwindigkeit und ohne „Voralarm“ eines Rettungshubschraubers entstehe.

Der „Voralarm“ ist eine neue Form der Alarmierung der Rettungshubschrauber, die seit 2019 mit Christoph 43 am Standort Rheinmünster getestet wird. Dies führt zu einer deutlich schnelleren Ausrückzeit und damit zu mehr Reichweite im Zeitintervall zwischen der Alarmmeldung bei der Leitstelle und dem Eintreffen bei den Patienten.

Online-Petition

