Rettungshubschrauber in Leonberg Weitere Fürsprecher von Christoph 41

Der Jurist führt wie die Petitenten den starken Verkehr in der Region Stuttgart als Argument für den Verbleib des Rettungshubschraubers ins Feld. „Die Landesregierung riskiert hier die medizinische Notfallversorgung einer ganzen Region auf Basis eines Gutachtens, dass viele Experten vor Ort als unrealistisch bezeichnen,“ kritisiert der FDP-Landtagsabgeordnete.

Auch der Förderverein des Krankenhauses Leonberg will sich für einen Verbleib in Leonberg einsetzen und begrüßte die bisherigen Initiativen in dieser Sachen, etwa durch den Böblinger Landrat Roland Bernhard. „Der Vorstand wird all seine Möglichkeiten nutzen, dass der Rettungshubschrauben auch künftig in Leonberg stationiert bleibt“, sagt der Vorsitzende Willi Burger.

Sein Stellvertreter Helmut Noë, unter anderem auch Chef der CDU-Kreistagsfraktion in Böblingen und Mitglied der Regionalversammlung, fügt hinzu: „Wir haben in einem Rundschreiben unsere Mitglieder gebeten, die Online-Petition mit ihrer Unterschrift zu unterstützen, und sie darüber hinaus gebeten, in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis für die Teilnahme an der Petition zu werben.“ Eine Verlegung würde nach Ansicht des Fördervereins nur zu einer Verschlechterung des Krankentransports in der Region Stuttgart ohne wesentliche Verbesserung im südlichen Landesteil führen.

Online-Petition

www.openpetition.de/petition/online/rettungshubschrauber-christoph-41-muss-in-leonberg-bleiben