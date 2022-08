Rettungshubschrauber in Leonberg Plädoyer für Christoph 41

Lärm am potenziellen neuen Standort großes Thema

Dass für den Standort Leonberg eine ganze Reihe von Argumenten spricht, wird rasch deutlich: So ist der durch die Einsätze der „fliegenden Intensivstation“ verursachte Fluglärm am seit 1986 bestehenden Standort kein Thema. Gestartet wird in der Regel über weitläufige unbebaute Flächen Richtung Westen. Bis der Helikopter über Rutesheim oder Höfingen ist, habe er schon an Höhe gewonnen, erklärt Gockeler auf Nachfrage. Hingegen hat das Thema Lärm den Gemeinderat am potenziellen Standort in Wannweil bei Reutlingen umgetrieben. Vor Kurzem stimmte das Gremium gegen eine Ansiedlung.

Der 250 Kilometer schnelle Rettungshubschrauber fliegt von 7 Uhr bis Sonnenuntergang zu Notfalleinsätzen in zehn Landkreise im Umkreis von 50 bis 70 Kilometern. „Doch je näher, desto mehr Einsätze haben wir“, schildert der Stationsleiter. „Allein gestern waren die Rettungswagen von Leonberg und Ditzingen alle unterwegs“, erzählt er. „Da sind wir nach Höfingen zu einem Noteinsatz geflogen.“ Die Gebäude der DRF am Krankenhaus stehen tipptopp da, wird bei einem Rundgang deutlich. Der Sozialtrakt und die Tankanlage sind relativ neu. Hier seien für die nächsten Jahrzehnte keine großen Investitionen nötig, so Dirk Gockeler.

Plädoyer für Christoph 41 in Leonberg

Für die Besucher gibt es keinen Zweifel: Der Rettungshubschrauber muss bleiben. „Ich bin ganz klar dafür, dass der Standort bestehen bleibt. Er ist vom Umfeld her ideal, auch durch die Nähe zu den Autobahnen“, sagt Heidi Konz, die in Renningen einen Pflegedienst betreibt. Oft sei schnelle Hilfe erforderlich, weiß sie aus ihrer Tätigkeit. Die Öffentlichkeit sollte noch mehr zusammenstehen. „Wir hatten das Thema ja schon einmal mit dem Krankenhaus Leonberg“, erinnert sie. „Wir geben in diesem Land so viel Geld für anderes aus“, meint Angelika Lembeck. Wenn nötig, solle man am anderen Ort neu bauen. Hier in Leonberg sei doch schon die gesamte Infrastruktur vorhanden.

Das sieht auch Christl Steegmüller so, die für die CDU im Renninger Gemeinderat war. Sie hält den jetzigen Standort für ideal. Die Leonberger CDU-Stadträtin Elke Staubach hat ebenfalls eine klare Meinung und spricht in dieser Sache quasi für den gesamten Gemeinderat: „Wir sagen eindeutig, der Hubschrauber muss hierbleiben.“ Es habe früher Diskussionen gegeben, ob man auf den angrenzenden Grünflächen Wohnbebauung machen könne. „Aber wir haben immer nein gesagt, das steht nicht zur Disposition.“

Bei der Frage, wie die Lokalpolitiker Einfluss auf die Landespolitiker ihrer Partei in dieser Sache nehmen könnten, antwortet Elke Staubach zurückhaltend: „Wir können schon Hinweise an unsere Landtagsabgeordneten geben. Aber das Gutachten wurde von Grün-Schwarz vergeben. Das ist nicht so einfach.“