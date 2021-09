Rettungshubschrauber in Leonberg Christoph 41 muss im Altkreis bleiben

Enzkreis/Leonberg - Durch eine Verlegung würde sich die Situation für unsere Region verschlechtern, wir sind hier so dicht besiedelt“, sagte der Bürgermeister Jürgen Troll zu seinem Antrag, eine Resolution zu verabschieden, mit der der Gemeinderat und die Stadt Heimsheim „an alle politisch Verantwortlichen und insbesondere an das baden-württembergische Innenministerium“ appellieren, den Rettungshubschrauber Christoph 41 am Standort Leonberg beizubehalten. Bekanntlich plant das Land auf Grundlage einer Bedarfsanalyse, den seit Langem am Leonberger Krankenhaus stationierten Hubschrauber an einen anderen Standort in Richtung Tübingen/Reutlingen zu verlegen.