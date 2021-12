Rettungshubschrauber in Leonberg Beispielhafter Einsatz für Christoph 41

Ihre Forderung: „Christoph 41 muss in Leonberg bleiben, um die Patientenversorgung im Großraum Stuttgart auf dem höchsten Niveau zu halten!“ Vielen sei nicht bewusst, dass das ein herber Einschnitt für das Rettungswesen in einem großen Ballungsraum werde. Die notärztliche Versorgung im Ballungsgebiet Stuttgart, Ludwigsburg, Böblingen, Enzkreis inklusive Pforzheim, Rems-Murr-Kreis sowie Heilbronn aus der Luft werde deutlich verschlechtert.

Blaulicht-Organisationen schlagen Alarm

Den Blaulicht-Organisationen bereitet es zudem großes Kopfzerbrechen, dass die Aufgabe auf den ohnehin schon ausgelasteten Hubschrauber Christoph 51 in Pattonville übertragen werden soll. Um die Versorgung in Gebieten mit wenigen Notarzteinsätzen zu erreichen, werde in Kauf genommen, dass die Versorgung der Landkreise mit viel Bevölkerung, viel Verkehr und hoher Notarzteinsatzzahl deutlich verschlechtert wird. Dabei sei aufgrund der Verkehrssituation in der Region, in die der Hubschrauber verschoben werden soll, die bodengebundene rettungsdienstliche und notärztliche Versorgung gewährleistet.

21 000 Unterschriften waren für die Online-Petition notwendig, damit sie dem Petitionsausschuss des Landtags vorgelegt werden kann und der das Thema auf seine Tagesordnung nimmt. Nach einem schleppenden Start hat sich eine große Welle der Zustimmung in der Bürgerschaft und der örtlichen Politik für die Argumente der Petenten formiert, sodass das Quorum erreicht wurde.

Breite Unterstützung für den Erhalt des Hubschrauberstandortes

Politik

Der Böblinger Kreistag sowie die Kommunen Leonberg, Rutesheim, Heimsheim, Friolzheim und Tiefenbronn haben Resolutionen für den Erhalt des Hubschrauberstandortes beschlossen. In Hemmingen hat die Verwaltung zudem Unterschriftenlisten ausgelegt. Ditzingens Oberbürgermeister Michael Makurath legte in einem Schreiben an den Staatssekretär Wilfried Klenk die Argumente dar. Örtliche Landtagsabgeordnete sprechen sich für den Erhalt des Standortes aus.

Bürger

Der Geschäftsführer des Einkaufszentrums Süd Renningen, Ralph Geyer, unterstützte die Petition und startete einen Aufruf an die Kundschaft der Läden und Gaststätten. Der Förderverein für das Krankenhaus Leonberg legte in Filialen der Kreissparkasse Unterschriftenlisten aus. Bürger sammelten Unterschriften vor dem Leo-Center.